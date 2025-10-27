今月1日に、阪神を戦力外となった川原陸投手（24）が27日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。「現役を引退することに決めました7年間ありがとうございました」（原文ママ）と書き込み、イニングを投げ終えて笑顔でベンチへ下がる写真を掲載。同僚や虎党からも多くの「いいね」がつき、第二の人生への門出を祝福していた。川原は18年ドラフト5位で阪神に入団。1軍登板は、昨年の1試合にとどまった。