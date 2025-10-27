ダンスボーカルユニット・M！LKの曽野舜太（23）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。保有している資格を明かした。引っ込み思案で「自分に信頼がない」という曽野。「だからこそ資格を取ってる。高校生で英検準1級を取った。試練とか課題を自分に与えて、クリアすることで自信もつくし、仕事も来るかなって」と話した。取得した資格は英検以外に「世界遺産検定、漢検。