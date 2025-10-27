高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（第21回）が27日に放送され、トキ（高石）が錦織（吉沢亮）と再会。試験について聞かれた錦織の反応が映し出されると、ネット上には「含みがあるな…」「歯切れ悪いぞ」「センシティブ？」などの声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』トキ（高石あかり）、ついにヘブン（トミー・バス