ソフトバンクは27日、板東湧梧投手に来季の契約を結ばないことを通達した。今後は現役続行を希望し模索していく。「終わりでもあるし新たなスタートでもある。前を向いて進みたい」と話した。直近2年は1軍登板がなかったが、今季ウエスタン・リーグでは9勝（2敗）をマーク。2軍で最優秀防御率と最高勝率のタイトルも獲得した。1軍の通算成績は114試合登板で10勝11敗1セーブ22ホールド、防御率2・91。