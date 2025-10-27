三浦知良が2試合連続の途中出場で勝利に貢献「攻撃としてはよかった」JFLアトレチコ鈴鹿のFW三浦知良（カズ）が、2試合連続の途中出場でチームの勝利に貢献した。カズは10月26日、ホーム四日市市中央陸上競技場で行われたFCティアモ枚方戦の後半43分から出場。リーグ最年長出場記録を58歳242日に更新した。チームはリードを守り3-1で勝利。JFL残留に向けて前進した。「前半から主導権を握り、ゲームをコントロールできていた」。