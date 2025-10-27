【Gibson Les Paul Standard Plus 2004】（横浜市ポコイダー59歳）ギターを購入する基準として、基本は中古品を選ぶことにしております。10年20年経過した木材は、水分や塗装が飛んで、分子の空気層が広がって倍音が豊かになる。といった蘊蓄を信条とし、この歳で新品買っても、仕上がるころには果たして幾つになるのやら（タヒンデル･･･）。今が盛りの熟成品を、じっくり探すのが愉悦なのです。特にギブレス・ストライクゾー