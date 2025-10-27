今年４月にデビューした７人組グループ「ｆａｖｍｅ」が２７日に１２枚目シングル「アストラ」を配信リリースした。小野寺梓、阿部かれん、川岸瑠那、瀬乃まりん、丸山蘭奈、澪川舞香、中本こまりの「ｆａｖｍｅ」。今年４月にデビューし、６月から東名阪ツアー「Ｗｅ’ｒｅｆａｖｍｅ♡」を開催した。今回のシングルは、疾走感あふれるビートが特徴的な“希望と想いを届ける”エモーショナルナンバー。やり場