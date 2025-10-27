歌手の森高千里さんが、自身のインスタグラムを更新。鳥取でコンサートを行ったことを明かしました。 【写真を見る】【 森高千里 】 「ここに集まってくださった皆さんと、またひとつ大切な思い出ができました」鳥取でライブ森高千里さんは「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”10月26日 鳥取 米子コンベンションセンター（BiG SHiP）終了しました！」と、投稿。続けて「鳥取でのコンサートは 1998