愛知県観光コンベンション局観光振興課観光振興グープは２７日、家族で楽しむ参加型の戦国イベント「サムライ・ニンジャフェスティバル２０２５」を、１１月３０日に県営都市公園大高緑地若草山周辺で開催すると発表した。愛知県では、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の郷土三英傑を始め、多くの戦国武将を輩出している「武将のふるさと愛知」として、「武将観光」を推進。その一環として、武将観光イベントを２０１４年度か