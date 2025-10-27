近畿地方では、28日(火)と29日(水)の朝は各地で冷える見込みです。風邪をひかないよう、体調管理にお気を付けください。昼間もあまり気温は上がらず、肌寒いでしょう。今日27日夜はぐっと気温が下がる今日27日は、西高東低の気圧配置に変わりつつあり、近畿地方の上空には次第に寒気が流れ込む見込みです。これから今夜にかけて、近畿地方の北部は冷たい雨が断続的に降るでしょう。中部と南部はおおむね晴れますが、琵琶湖の南東