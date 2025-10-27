前走のサウジアラビアＲＣで３着だったゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）へ向かう予定であることが分かった。１０月２７日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は現在、福島県のノーザンファーム天栄に放牧に出されている。