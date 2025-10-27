意外と悩むコスメ収納。たくさん入ってごちゃつかないポーチが理想的ですよね。そんな願いを我らがダイソーが叶えてくれました！大容量なのにコスメをスッキリと整頓でき、ガバッと開くダブルファスナーで使い勝手が抜群なんです♡これが￥330（税込）は破格すぎる…売り切れる前に要チェックですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：化粧ポーチ価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480762876