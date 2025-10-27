前走の毎日王冠で７着だったチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）へ向かう予定であることが分かった。１０月２７日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は現在、福島県のノーザンファーム天栄へ放牧に出されている。２３年のアルテミスＳを勝ち、２走前のしらさぎＳで２着に入った距離で、昨年のオー