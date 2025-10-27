採用管理ツール「らくるーと」を提供する株式会社アイシスは、採用に特化した動画制作サービス「moovy+」(運営：株式会社moovy)と、業務提携に合意したことを発表しました。今後、両社は正式な業務提携の開始に向けて協議を進めていきます。提携が実現すれば、「らくるーと」を導入している企業は、自社の魅力を伝えるSNS動画の制作をワンストップで依頼できる体制が整います！ アイシス 採用管理ツール「らくるーと」× moov