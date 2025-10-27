◆第１５６回ロワイヤルオーク賞・仏Ｇ１（１０月２６日、サンクルー競馬場・芝３１００メートル、重）今シーズン最後となるフランスのＧ１は７頭立てで行われ、１番人気のアローイーグル（牡４歳、仏・ジャンクロード・ルジェ厩舎、父グレンイーグルス）がＧ１初勝利を飾った。今週から短期免許を取得してＪＲＡで騎乗する予定のクリスチャン・デムーロ騎手は同レース初勝利。同騎手は天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場