お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、２６日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。５年前と同じ質問に１００個答える企画で、自身の体型維持方法について語った。「体型を維持するためにやっていることは？」と問われると、「日々調整する」と簡潔に答え、続けて「毎日頑張るんじゃなくてバランスを取った食事をすることですかね」と食事を気をつけていることを語った。これに