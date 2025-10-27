ソフトバンクは２７日、板東湧梧投手に来季の契約を結ばないことを伝えた。福岡市内の球団事務所で通告された板東は「やっぱり野球がしたいという思いは強い。このままでは終われない」と現役続行を宣言。トライアウトの参加に意欲を示し「どこか声をかけていただけるところがあれば。ＮＰＢがうれしいけど、広い視野で考えたい」と海外や独立リーグなども選択肢に入れた。１８年ドラフト４位で入団。２１年に中継ぎで自己最多