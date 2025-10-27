カージナルスのＬ・ヌートバー外野手が、今オフに受けた両足かかと手術の影響で来季開幕戦出場が不透明であることが分かった。カ軍のブルーム編成本部長が地元ラジオ局のインタビューで２６日（日本時間２７日）に語った。ヌートバーは７日に両かかとにあるハグルンド変形を削る手術を受けた。同氏は来季開幕戦出場の可能性は完全に消えたわけでも、保証されたわけでもないとコメント。開幕戦に間に合わなくても、数試合の欠場