サーティワンにて、クリスマスにぴったりなアイスクリームが多数登場する「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！雪山をイメージしたケーキとポケモンたちのにぎやかなデザインがかわいい「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」が発売されます☆ サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ