セルフネイル派さんは必見！ダイソーで使い勝手の良さ、質の良さ、コスパの高さ、どれもパーフェクトなネイルグッズを発見しました！不織布で毛羽立ちにくいネイルオフに便利なワイプ。ポリッシュなら1枚で5本分のフットネイルをオフできるほど丈夫です！ジェルネイルをオフする際の、ホイル巻きにもちょうどいいですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネイル用ワイプ（ミニ）価格：￥110（税込）サイズ（約）：4.5cm×