首班指名の後に国会内で言葉を交わす国民民主党の玉木雄一郎代表（左）と高市早苗首相。公明党の連立離脱以降、両者の力関係は目まぐるしく入れ替わった（写真：ブルームバーグ）【写真あり】玉木代表の“変顔”も…物議を醸したYouTube動画のシーンとは？国民民主党の政党支持率がじりじりと下がっている。読売新聞とNNN（日本ニュースネットワーク）が10月21〜22日に行った緊急全国世論調査では、同党の政党支持率は5％で前月