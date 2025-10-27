〈藤井聡太は自分への怒りを隠そうともせず…“同学年のライバル”伊藤匠は「AIでは指せなかった一手」で勝ちをたぐり寄せた〉から続く藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟、特別協賛：東海東京証券）は3局を終えて、挑戦者の伊藤が2勝1敗とリードしていた。伊藤が勝って王座奪取と二冠を初めて達成するのか、それとも藤井がカド番をしのいで2勝2敗のタイに戻すのか。