一つの大会で金メダルを5つも獲得して物議をかもした米国のトランスジェンダー女性水泳選手が性別検証検査を拒否し、5年間の競技出場禁止処分を受けた。27日のFOXニュースなど海外の報道によると、世界水泳連盟は最近、米トランスジェンダー女性水泳選手アナ・カルダスさん（47）に5年間の競技出場禁止処分を下し、2022年6月から2024年10月までのすべての競技の成績を剥奪した。世界水泳連盟は2022年に性別参加資格を変更し、女性