SNSで大バズりしていた、あの「コインケース」が、キャンドゥでまさかの大量入荷！中身がひと目で確認できるクリアタイプで、残り枚数をパッと把握できて便利です。持ち歩きやすく、かさばらないサイズも嬉しいポイント。ちょっとした買い物やロッカー利用、ガチャガチャ巡りにもぴったりなアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：100円玉コインケース クリア価格：￥110（税込）サイズ（約）：45×直径28mm販売シ