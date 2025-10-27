アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議が5日後に迫る中、北朝鮮の二国間・多国間外交など対外業務を総括する崔善姫（チェ・ソンヒ）外相がロシアを訪問する。北朝鮮の官営メディアが報じた。ドナルド・トランプ米国大統領がAPEC出席を機に金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と会う意向を公に表明しているが、北朝鮮としては、まずは今月3日の中国戦勝節を契機に「新反米連帯」を誇示した友好国との結束に集中するという意志を示