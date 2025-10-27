日本遺産フェスティバル倉敷アイビースクエア倉敷市25日 全国の日本遺産に認定された地域が一堂に集まる「日本遺産フェスティバル」が25日と26日、岡山県倉敷市で開かれました。 メイン会場となった倉敷アイビースクエアには、「繊維のまち」や「桃太郎伝説」などとして日本遺産に認定された全国104地域がそれぞれ展示やワークショップのブースを設けました。 日本遺産とは、地域の歴