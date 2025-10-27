機能性ヨーグルト市場は、価格改定や消費者ニーズの変化で各社の戦略見直しが進む。上期は飲むタイプが前年並み、食べるタイプは苦戦。単価の高い商品から、大容量や連物商品へのシフトも目立つ。かつて「機能戦争」と呼ばれた市場では、免疫や整腸、睡眠など多様な訴求が乱立し、消費者が選択に迷う場面も増えている。各社は機能を明確に伝えるとともに、ヨーグルトで摂る意味の再定義に取り組む。森永乳業は、日本で初めて「のど