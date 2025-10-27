ニチレイフーズは、生産部門に高度なAI技術によるシステムなどを積極的に導入し、大幅な作業時間の削減や省人化に成功している。最新工場（キューレイ・福岡）ではセンサーやカメラから得られる情報を一元管理するシステムとペーパーレス化の推進により工場内外で“現場の見える化”も実現。今後は同様の取り組みを他の国内生産拠点に順次展開していく。スマートファクトリーを拡充へ10月9日、「JAPAN PACK 2025 日本包装産業展」