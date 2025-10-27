福島県警本部27日午前2時ごろ、福島県いわき市常磐上湯長谷町の20代女性宅に男1人が押し入り、女性の首を絞めるなどした後、スマートフォンを奪って逃走した。女性に目立ったけがはなかった。いわき中央署は、強盗殺人未遂事件として男の行方を追っている。署によると、女性は当時母親と2人で2階の部屋にいて、就寝中だった。首を手で絞められていることに気付いた女性が抵抗し、110番しようとしたところ、男が女性をたたきス