イスラム組織ハマスはパレスチナ自治区ガザ地区の今後の統制について、パレスチナ人による行政委員会が統治すべきだとしたうえで、これが実現すればハマスが現在、実効支配しているガザ地区の行政権を引き渡すと言及しました。ハマスは26日夜、幹部のハリル・ハイヤ氏が中東のテレビ局「アルジャジーラ」の取材に応じた発言の一部を公開しました。それによりますと、今後のガザ地区の統制についてはパレスチナ自治政府を率いる最大