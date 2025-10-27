【新華社ウルムチ10月27日】中国新疆ウイグル自治区のウルムチ航空口岸（通関地）では、今年1〜9月の出入境便数が前年同期比約2.2倍の延べ1万1116便となった。国際旅客の出入境者数は68.6％増の75万人余り。国際トランジットや優先通過の専用レーンを導入するなど、通関手続きの利便化を進めている。同口岸では現在、中央アジア、西アジア、欧州を結ぶ国際旅客32路線と貨物28路線が運航中。1〜9月の貨物取扱量は約3.8倍の7万