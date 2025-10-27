「11月にはニューアルバム『FYOP』をリリース、そのまま名古屋、福岡、東京、大阪と4大ドームツアーを行います」（スポーツ紙記者）【画像】B'zの「ウルトラこけら落としライブ」を実現させた“テレビ朝日のドン”還暦を超えてますます意気軒高なB'z。ドームツアー後も、新たなライブ会場に向かうというのだが――。再評価されるB'z◆◆◆紅白効果でファンクラブ会員1万人増昨年の紅白歌合戦では朝ドラ「おむすび」の主題歌「