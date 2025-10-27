平成〜令和の“トンデモドラマ”として人気を博していた『奪い愛』シリーズが9月、『奪い愛、真夏』で、その幕を閉じた。【結果一覧】女性1000人に聞いたトンデモドラマ「面白かった」ランキング今の世の中に必要なトンデモドラマ「トンデモドラマと聞くと駄作を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、そうではないんです。荒唐無稽な設定に大げさなセリフ回し。何も考えずに笑って見ていられるバカバカしさは今の世の中に必要