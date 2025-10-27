「東京六大学野球、法大−東大」（２７日、神宮球場）２５日の１回戦で今季２勝目を挙げた東大が、２０１７年秋以来８年ぶりとなる悲願の勝ち点をかけて、法大との２回戦に挑む。先発は下手投げエース・渡辺向輝投手（４年・海城）。２３日のドラフト会議で指名漏れとなったことを受け、卒業後は一般就職することを明言しているだけに、勝てばラスト登板となる。対する法大はヤクルトからドラフト１位指名を受けた松下歩叶内