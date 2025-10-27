俳優北村匠海（27）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。自身がボーカル、ギターを務めるロックバンド、DISH／／にコンプレックスがあったことを明かした。DISH／／は所属事務所が結成した演劇ユニットを宣伝するために組まれたバンドで、集客のため路上ライブでチケットを手売りしていたという。当時14歳で「最初は『DISH／／ってダンスロックバンドだから』って言われて。『楽器持って歌って踊るんだ