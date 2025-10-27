26日夕方、秋田市泉北の住宅街でクマが目撃されました。近くにはJR泉外旭川駅や泉小学校などもある場所です。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、26日午後5時55分ごろ、秋田市泉北四丁目を自転車で走っていた10代の女性が市道上にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約1メートルです。すぐ近くには民家があり、JR外旭川駅からは約300メートル、泉小学校からは約600メー