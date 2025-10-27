JR東海は、東海道新幹線の浜松工場の公開イベント「浜松工場へGO」を開催した。コロナ禍前まで行っていた一般開放イベント「新幹線なるほど発見デー」に代わって2023年から始まり、今年で3回目。首都圏や静岡・中部・関西地区の主な駅から団体専用列車に乗車し、浜松駅から引込線に入ってそのまま浜松工場に入場できるツアーで、10月25日と26日の2日間開催された。このうち初日の25日は、東京・品川・新横浜・三島・静岡・浜松の各