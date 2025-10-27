ユヴェントスなどで活躍した元イタリア代表FWアレッサンドロ・デル・ピエロ氏が、公式戦8試合で未勝利と苦しむ古巣について語った。26日、『フットボール・イタリア』がコメントを伝えている。ユヴェントスは26日、セリエA第8節でラツィオと対戦した。試合は9分、ラツィオがトマ・バシッチの得点で先制。対するユヴェントスは無得点に終わり、0−1でラツィオに敗れ、リーグ戦では5試合、公式戦では8試合を戦って未勝利となった