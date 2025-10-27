「もう本当にどうにもいかない状況」試合後のフラッシュインタビューで、仙台の森山佳郎監督が振り返る。10月26日にユアテックスタジアム仙台で行なわれたJ２第34節の鳥栖戦。仙台は31分、49分に失点。71分には石尾陸登の退場で１人少なくなる。２点のビハインドで数的不利。極めて難しいシチュエーションを強いられた。だからこそ「みんなの闘争心に火がついたというか」。指揮官は選手たちの踏ん張りに感服する。「ホント、