10月26日に開催されたスコットランドリーグ第９節で前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁する２位のセルティックは、勝点５差で首位のハーツの敵地で対戦。旗手が先発、山田が途中出場、怪我から復帰明けの前田と新戦力の稲村がメンバー外となったなか、１−３で大事な首位攻防戦を落とした。リーグ５連覇を目ざすセルティックは、８分にオウンゴールで先制点を献上するも、直後の12分に主将カラム・マグレガーの得点で同