占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月27日〜11月2日の運勢を西洋占星術で占います。幸運の星・木星が水の星座のフィールドで情熱を司る火星、知性の水星、恒久性の土星、感受性の海王星と調和して、新しい流れが生まれます。これまで私たちを支配していた無意識の恐れや諦めを解消するムーブメントが起こるでしょう。もう一度、やってみよう、別のやり方を試そう、そんな気運が高まっていきます。