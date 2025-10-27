米太平洋艦隊は２７日（日本時間）、対潜哨戒などの機能を持つ多用途艦載ヘリＭＨ６０Ｒシーホーク１機と、戦闘攻撃機ＦＡ１８スーパーホーネット１機が、それぞれ南シナ海で墜落したと発表した。ヘリの乗員３人と、戦闘機の乗員２人の計５人は全員救出され、無事だという。太平洋艦隊によると、両機はいずれも原子力空母ニミッツで「通常任務を実施していた」としている。ヘリは現地時間２６日午後２時４５分頃に墜落し、戦闘