南シナ海で２６日、米海軍のヘリコプター１機と戦闘機１機が相次いで墜落した/Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images（ＣＮＮ）南シナ海で２６日、米海軍のヘリコプター１機と戦闘機１機が相次いで墜落した。海軍太平洋艦隊によると、乗員は全員が無事救助された。海軍はそれぞれが墜落した原因を調べている。海軍が同日夜、ＳＮＳに投稿した情報によると、第７３ヘリコプター海上打撃飛行隊（ＨＳＭ）バトルキャッツに所属する「Ｍ