友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は合コンで出会った男性について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公の咲は、大学の友だちの花音に知りあいの男の子・仁を紹介してもらいます。仁は自分が一途だとアピールしてきて……？原案：Ray WEB編集部作画：まめこっこライター Ray WEB編集部あわせて読み