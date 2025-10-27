美味しい料理を２人で楽しむのはデートの基本。互いの食の好みが合えば、女の子の気分はグッと高まるでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に、「女の子が『この人、食の好みが合う！』とテンションが上がる瞬間９パターン」をご紹介します。【１】好き嫌いがなく、何でも食べる人だと知ったとき「食べ物のことでぶつからないのは幸せ」（３０代女性）など、好き嫌いがないことに安心する女の子