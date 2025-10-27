◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）＝１０月２７日、栗東トレセン宝塚記念の勝ち馬メイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、全休日のこの日は馬房でリラックスした姿をみせた。上籠助手は「体に幅が出てきて、精神的にも大人になってきていると感じます」と笑みを浮かべた。前走後は疲れを取ってリフレッシュ。２週前、１週前の追い切りではＣＷコースで