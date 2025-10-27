◆米男子プロゴルフツアーユタ銀行選手権最終日（２６日、米ユタ州ブラックデザート・リゾートＧＣ＝７４２１ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、首位と６打差１１位から出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は３バーディー、４ボギーの７２と落とし、通算１０アンダーの３３位で終えた。２７位で出た大西魁斗（ＺＯＺＯ）は４バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７３で回り、通算６アンダーの５１位となった