あなたは読めますか？突然ですが、「慮る」という漢字読めますか？「配慮（はいりょ）」や「考慮（こうりょ）」など、音読みでは「リョ」と読みますが、送り仮名「る」がつくと、非常に難しい読み方になります。日常生活やビジネスシーンでも重要な、相手への心遣いを表す言葉です。気になる正解は……「おもんぱかる」でした！「慮る（おもんぱかる）」とは、「相手の事情や周囲の状況について、十分に思いを巡らせ、深く考える」