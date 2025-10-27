この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第29話をごらんください。 邦夫と同じ課で働く星野に話を聞いたところ、邦夫は新人の女性社員と行動を共にしていることが発覚。一度きちんと邦夫と話し合うことにします。 ©hat