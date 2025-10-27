26日午前6時48分ごろ、三重県四日市市楠町の鉄筋コンクリート2階建てのアパートから煙が出ていると消防に通報がありました。消防車6台が出動し火は約1時間後に消し止められましたが、このアパートの住人とみられる杉山茂樹さん（59）が搬送先の病院で死亡しました。そのほか、79歳の男性が意識不明の重体となっています。消防によりますと、このアパートには全4室あり、1階の1室約70平方メートルが焼けたということです。警察と消